A héten már nem az első, személyautó és tramtrain ütközött Szegeden – galériával

Összeütközött egy tramtrain és egy személyautó Szegeden, a Szatymazi utcában. A héten ez már a második tramtrain baleset.

Baleset: tramtrain és személyautó ütközött Szegeden. Fotó: Gémes Sándor

A baleset következtében a személyautó egy vasúti teherkocsira sodródott. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit, amelyben négyen utaztak. A helyszínen vannak a mentők is – írja a katasztrófavédelem honlapján.