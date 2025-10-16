október 16., csütörtök

Ütközés

26 perce

Kerékpárdarabok mindenütt: súlyos sérülésekkel szállították kórházba az elgázolt biciklist – galériával

Címkék#gépkocsi#biciklis#kórház

Egy biciklis súlyosan megsérült, miután elütötte egy személyautó Szentesen.

Vass Viktor

A Lilaakác utcában egyenes haladt a biciklis férfi, amikor a szemből, az áruházak felől érkező egyik autó balra nagy ívben elékanyarodott, és elütötte. Ettől a kerékpáros férfi előbb a szélvédőre, majd az úttestre zuhant, biciklijének első kereke pedig kiszakadt, és mintegy 10 méterre gurult el. 

kerékpár hever a földön a biciklis baleset után
Biciklis szenvedett balesetet Szentesen. Fotó: Donka Ferenc

Úgy tudjuk, hogy a középkorú férfit a mentők súlyos sérüléssel szállították kórházba, a gépkocsi vezetőjének nem esett baja. A baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben.

Elgázoltak egy kerékpárost Szentesen

Fotók: Donka Ferenc

