Ütközés
1 órája
Kerékpárdarabok mindenütt: súlyos sérülésekkel szállították kórházba az elgázolt biciklist – galériával
Egy biciklis súlyosan megsérült, miután elütötte egy személyautó Szentesen.
A Lilaakác utcában egyenes haladt a biciklis férfi, amikor a szemből, az áruházak felől érkező egyik autó balra nagy ívben elékanyarodott, és elütötte. Ettől a kerékpáros férfi előbb a szélvédőre, majd az úttestre zuhant, biciklijének első kereke pedig kiszakadt, és mintegy 10 méterre gurult el.
Úgy tudjuk, hogy a középkorú férfit a mentők súlyos sérüléssel szállították kórházba, a gépkocsi vezetőjének nem esett baja. A baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben.
Elgázoltak egy kerékpárost SzentesenFotók: Donka Ferenc
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Praktikus
1 órája
A Lidl most olyan barkácscuccokat hozott, amikre minden ezermester vágyik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre