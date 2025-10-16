Kerékpárdarabok mindenütt: súlyos sérülésekkel szállították kórházba az elgázolt biciklist – galériával

A Lilaakác utcában egyenes haladt a biciklis férfi, amikor a szemből, az áruházak felől érkező egyik autó balra nagy ívben elékanyarodott, és elütötte. Ettől a kerékpáros férfi előbb a szélvédőre, majd az úttestre zuhant, biciklijének első kereke pedig kiszakadt, és mintegy 10 méterre gurult el.

Biciklis szenvedett balesetet Szentesen. Fotó: Donka Ferenc

Úgy tudjuk, hogy a középkorú férfit a mentők súlyos sérüléssel szállították kórházba, a gépkocsi vezetőjének nem esett baja. A baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben.