október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

5 órája

Véget ért a csanádpalotai dílerpáros pályafutása – videóval

Címkék#dílerpáros#rendőr#Csanádpalota

Felszámolták a csanádpalotai dílerpárost. A testvérpár hónapokig árulta a kábítószert a településen, a rendőrök rajtaütéssel fogták el őket.

Delmagyar.hu

 A makói rendőrök felszámolták a csanádpalotai dílerpáros által irányított kábítószer-hálózatot. 

dílerpáros
Elfogták a dílerpárost. Illusztráció: Shutterstock

Elkapták a dílerpárost

A testvérpár 2023 elejétől rendszeresen árusított kábítószert a település különböző pontjain és egy helyi lakóházból, a bevételből fedezték megélhetésüket. Több hónapos felderítést követően szeptember 24-én hajnalban rendőri akciót hajtottak végre Csanádpalotán és Apajon, ahol a két gyanúsítottat, valamint öt fogyasztót állítottak elő. A rajtaütés során droggyanús anyagokat, fogyasztáshoz használt eszközöket és digitális mérleget foglaltak le. A nyomozók kezdeményezték a testvérpár letartóztatását – írja a vármegyei rendőrség

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu