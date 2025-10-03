5 órája
Véget ért a csanádpalotai dílerpáros pályafutása – videóval
Felszámolták a csanádpalotai dílerpárost. A testvérpár hónapokig árulta a kábítószert a településen, a rendőrök rajtaütéssel fogták el őket.
A makói rendőrök felszámolták a csanádpalotai dílerpáros által irányított kábítószer-hálózatot.
Elkapták a dílerpárost
A testvérpár 2023 elejétől rendszeresen árusított kábítószert a település különböző pontjain és egy helyi lakóházból, a bevételből fedezték megélhetésüket. Több hónapos felderítést követően szeptember 24-én hajnalban rendőri akciót hajtottak végre Csanádpalotán és Apajon, ahol a két gyanúsítottat, valamint öt fogyasztót állítottak elő. A rajtaütés során droggyanús anyagokat, fogyasztáshoz használt eszközöket és digitális mérleget foglaltak le. A nyomozók kezdeményezték a testvérpár letartóztatását – írja a vármegyei rendőrség.
