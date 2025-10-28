Tragédia Szeged mellett: holttestet találtak

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott információink szerint elhunyt személyt találták meg Szeged mellett. A rendőrség az eset körülményeit vizsgálja.

Elhunyt személyt találtak Szeged mellett. Illusztráció: Shutterstock

Információink szerint az elhunyt önkezével vetett véget az életenek.