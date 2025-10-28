Helyi kék hírek
1 órája
Tragédia Szeged mellett: holttestet találtak
Egy holttestet találtak Szeged mellet a mai nap folyamán.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott információink szerint elhunyt személyt találták meg Szeged mellett. A rendőrség az eset körülményeit vizsgálja.
Információink szerint az elhunyt önkezével vetett véget az életenek.
2 órája
Mindenkit megrémítő csomagpont, szegedi cukrászdák, vásárhelyi utak és TikTok-siker
4 órája
Székkutas, Mindszent, Mártély és Vásárhely: új egyezség a Versenyképes járásokban
