Tragédia Szeged mellett: holttestet találtak

Egy holttestet találtak Szeged mellet a mai nap folyamán.

Munkatársunktól

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott információink szerint elhunyt személyt találták meg Szeged mellett. A rendőrség az eset körülményeit vizsgálja.

Elhunyt személy
Elhunyt személyt találtak Szeged mellett. Illusztráció: Shutterstock

Információink szerint az elhunyt  önkezével vetett véget az életenek.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

 

 

