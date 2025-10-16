Nem mindennapi elismerést kapott a vármegyei rendőrség
Elismerés a csongrád-csanádi rendőröknek.
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Karriernapján rangos elismerést vehetett át a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A kar dékánja, Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta Jogi Kari Emlékérmet adományozott az intézménynek, ezzel ismerve el a hallgatók gyakorlati képzésében végzett kiemelkedő munkájukat. Az esemény a kar és partnerei közötti szakmai együttműködés erősítését is szolgálta.
A kitüntetést a Karrier Iroda olyan partnerei kapták, akik aktívan részt vesznek a Szakmai Gyakornoki Programban, és jelentős szerepet vállalnak a joghallgatók szakmai fejlődésének támogatásában. A rendőr-főkapitányság képviselői szerint a rendezvény ismét rámutatott a gyakorlat és az oktatás összekapcsolásának fontosságára.
