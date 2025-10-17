2 órája
GPS buktatta le a roller tolvajt Szegeden – néhány órán belül visszakerült a zsákmány
Gyorsan reagáltak a rendőrök, így néhány órán belül visszakapta ellopott elektromos rollerét egy szegedi tulajdonos.
Az ügy különlegessége, hogy a modern technika buktatta le a tolvajt: a jármű GPS-je pontosan jelezte, hol rejtette el zsákmányát.
GPS buktatta le a tolvajt – így került elő az ellopott elektromos roller Szegeden
Szokatlan történet játszódott le október 14-én reggel Szeged belvárosában. Egy férfi egyszerűen elsétált egy autósiskola előtt hagyott e-rollerrel, azt gondolta, könnyű zsákmány lesz. Csakhogy nem számolt azzal, hogy a járművet belső zárszerkezettel és GPS-követővel is felszerelték.
A bejelentést követően a szegedi rendőrök rövid időn belül azonosították a roller tartózkodási helyét, és egy garázsban rá is bukkantak a 250 ezer forint értékű eszközre. A tolvaj ekkor éppen nem tartózkodott otthon, így amikor délután hazaért, már csak a zsákmány hűlt helyét találta.
Elektromos rolleren menekültek a tolvajok, miután kirabolták ismerősüket
A férfi a kihallgatás során elismerte a bűncselekményt, és részletes vallomást tett. Elmondása szerint anyagi tartozását akarta kiegyenlíteni a lopott roller eladásából.
A jármű időközben visszakerült tulajdonosához, a férfi ellen pedig lopás miatt indult büntetőeljárás. A történet tanulsága egyszerű: a technika ma már a bűnözők ellen is dolgozik és Szegeden most egy roller mutatta meg, mire képes.
Szegedi hírek
