GPS buktatta le a roller tolvajt Szegeden – néhány órán belül visszakerült a zsákmány

Az ügy különlegessége, hogy a modern technika buktatta le a tolvajt: a jármű GPS-je pontosan jelezte, hol rejtette el zsákmányát.

A rendőrök néhány órán belül megtalálták az ellopott elektromos rollert Szegeden, a GPS pontosan jelezte, hol rejtette el a tolvaj a járművet. Fotó: Police.hu

GPS buktatta le a tolvajt – így került elő az ellopott elektromos roller Szegeden

Szokatlan történet játszódott le október 14-én reggel Szeged belvárosában. Egy férfi egyszerűen elsétált egy autósiskola előtt hagyott e-rollerrel, azt gondolta, könnyű zsákmány lesz. Csakhogy nem számolt azzal, hogy a járművet belső zárszerkezettel és GPS-követővel is felszerelték.

A bejelentést követően a szegedi rendőrök rövid időn belül azonosították a roller tartózkodási helyét, és egy garázsban rá is bukkantak a 250 ezer forint értékű eszközre. A tolvaj ekkor éppen nem tartózkodott otthon, így amikor délután hazaért, már csak a zsákmány hűlt helyét találta.