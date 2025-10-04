Rosszul sikerült előzés miatt frontális ütközés – galériával

Teljes útlezárás volt Zsana mellett az 5408-as úton, miután két személyautó frontálisan karambolozott. A balesetben egy személy súlyosan, ketten pedig könnyebben sérült meg.

A frontális balesetben összesen hárman sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Előzés miatt történhetett a baleset

Október 3-án este súlyos baleset történt Zsana térségében, az 5408-as úton. Egy Suzuki személyautó Kiskunhalas irányába haladt, amikor egyenes útszakaszon előzésbe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni, és frontálisan ütközött a szemből érkező Citroënnel. Az ütközés következtében három ember sérült meg. A Citroën utasa, egy 40 év körüli személy súlyos hasi sérülést és többszörös bordatörést szenvedett, őt stabilizálás után a kiskunhalasi kórházba szállították. A vétlen járművet vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó sofőr szintén könnyebben sérült meg. Helyszíni információk szerint nem használta a biztonsági övet, így csoda, hogy nem történt nagyobb baj.