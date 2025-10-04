Rosszul sikerült előzés miatt frontális ütközés – galériával
Súlyos baleset történt péntek éjszaka Zsanánál.
Teljes útlezárás volt Zsana mellett az 5408-as úton, miután két személyautó frontálisan karambolozott. A balesetben egy személy súlyosan, ketten pedig könnyebben sérült meg.
Előzés miatt történhetett a baleset
Október 3-án este súlyos baleset történt Zsana térségében, az 5408-as úton. Egy Suzuki személyautó Kiskunhalas irányába haladt, amikor egyenes útszakaszon előzésbe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni, és frontálisan ütközött a szemből érkező Citroënnel. Az ütközés következtében három ember sérült meg. A Citroën utasa, egy 40 év körüli személy súlyos hasi sérülést és többszörös bordatörést szenvedett, őt stabilizálás után a kiskunhalasi kórházba szállították. A vétlen járművet vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó sofőr szintén könnyebben sérült meg. Helyszíni információk szerint nem használta a biztonsági övet, így csoda, hogy nem történt nagyobb baj.
Súlyos baleset, frontális ütközés ZsanánálFotók: Donka Ferenc
A helyszínre a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a balesetben összeroncsolódott járműveket. A rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta, a forgalmat elterelték. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Három autó ütközött Szeged belvárosában — fotóval
- Tűz a makói kórházban, több vízsugárral oltották a lángokat
- Fotókon az 55-ös főúton történt hármas karambol
- Csúnya karambol Mórahalom és Domaszék között, három autó ütközött
- Megsemmisült egy gázpalack egy lakókocsiban