október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Rosszul sikerült előzés miatt frontális ütközés – galériával

Címkék#baleset#Zsana#manőver#személyautó

Súlyos baleset történt péntek éjszaka Zsanánál.

Delmagyar.hu

Teljes útlezárás volt Zsana mellett az 5408-as úton, miután két személyautó frontálisan karambolozott. A balesetben egy személy súlyosan, ketten pedig könnyebben sérült meg.

előzés miatt történhetett a baleset
A frontális balesetben összesen hárman sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Előzés miatt történhetett a baleset

Október 3-án este súlyos baleset történt Zsana térségében, az 5408-as úton. Egy Suzuki személyautó Kiskunhalas irányába haladt, amikor egyenes útszakaszon előzésbe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni, és frontálisan ütközött a szemből érkező Citroënnel. Az ütközés következtében három ember sérült meg. A Citroën utasa, egy 40 év körüli személy súlyos hasi sérülést és többszörös bordatörést szenvedett, őt stabilizálás után a kiskunhalasi kórházba szállították. A vétlen járművet vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó sofőr szintén könnyebben sérült meg. Helyszíni információk szerint nem használta a biztonsági övet, így csoda, hogy nem történt nagyobb baj.

Súlyos baleset, frontális ütközés Zsanánál

Fotók: Donka Ferenc

A helyszínre a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a balesetben összeroncsolódott járműveket. A rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta, a forgalmat elterelték. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu