Árokba hajtott és egy út melletti emlékhelynek csapódott egy autó – galériával

Egy személy sérült meg, amikor egy útszéli baleseti emlékhelynek csapódott, majd az árokba sodródott egy gépkocsi Nagymágocs közelében, a 451-es főúton.

Emlékhelynek csapódott egy autó Nagymágocs közelében. Fotó: Donka Ferenc



Információnk szerint Szentes felől haladt a személyautó, amikor egy balra ívelő kanyarban kisodródott, kidöntött egy vadjelző táblát, majd egy baleseti emlékhely oldalának csapódott, ami megdobta, ettől a kocsi felborult, végül átfordulva a kerekein állt meg. Úgy tudjuk, hogy a személyautóban egyedül ülő férfit a mentők kórházba szállították. A helyszínelés és a mentés miatt félpályás útzár volt érvényben az érintett szakaszon.