Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Árokba hajtott és egy út melletti emlékhelynek csapódott egy autó – galériával

Címkék#gépkocsi#személyautó#emlékhely

Lesodródott és egy útszéli emlékhelynek csapódott egy autó.

Delmagyar.hu

Egy személy sérült meg, amikor egy útszéli baleseti emlékhelynek csapódott, majd az árokba sodródott egy gépkocsi Nagymágocs közelében, a 451-es főúton.

emlékhelynek csapódott autójával
Emlékhelynek csapódott egy autó Nagymágocs közelében. Fotó: Donka Ferenc


Információnk szerint Szentes felől haladt a személyautó, amikor egy balra ívelő kanyarban kisodródott, kidöntött egy vadjelző táblát, majd egy baleseti emlékhely oldalának csapódott, ami megdobta, ettől a kocsi felborult, végül átfordulva a kerekein állt meg. Úgy tudjuk, hogy a személyautóban egyedül ülő férfit a mentők kórházba szállították. A helyszínelés és a mentés miatt félpályás útzár volt érvényben az érintett szakaszon.

Az árokba sodródott egy gépkocsi Nagymágocs közelében

Fotók: Donka Derenc

Az út melletti emlékhelynek csapódtt

Ebben a kanyarban korábban már halálos baleset is történt, akkor hárman vesztették életüket, amit az útszéli emléktábla is jelez.
Ettől a balesettől pár kilométerre pedig másfél hónapja egy piros színű gépkocsi csapódott a kerékpárút melletti árokba, az autó még mindig a helyszínen van.

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
