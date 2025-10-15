Árokba hajtott és egy út melletti emlékhelynek csapódott egy autó – galériával
Lesodródott és egy útszéli emlékhelynek csapódott egy autó.
Egy személy sérült meg, amikor egy útszéli baleseti emlékhelynek csapódott, majd az árokba sodródott egy gépkocsi Nagymágocs közelében, a 451-es főúton.
Információnk szerint Szentes felől haladt a személyautó, amikor egy balra ívelő kanyarban kisodródott, kidöntött egy vadjelző táblát, majd egy baleseti emlékhely oldalának csapódott, ami megdobta, ettől a kocsi felborult, végül átfordulva a kerekein állt meg. Úgy tudjuk, hogy a személyautóban egyedül ülő férfit a mentők kórházba szállították. A helyszínelés és a mentés miatt félpályás útzár volt érvényben az érintett szakaszon.
Az árokba sodródott egy gépkocsi Nagymágocs közelébenFotók: Donka Derenc
Az út melletti emlékhelynek csapódtt
Ebben a kanyarban korábban már halálos baleset is történt, akkor hárman vesztették életüket, amit az útszéli emléktábla is jelez.
Ettől a balesettől pár kilométerre pedig másfél hónapja egy piros színű gépkocsi csapódott a kerékpárút melletti árokba, az autó még mindig a helyszínen van.
