Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Teljes útzár az 55-ösön! Frontális ütközés bénítja a forgalmat Ásotthalomnál (galériával)

Közlekedési baleset történt az 55-ös főúton, Ásotthalom térségében csütörtök reggel. Egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan a 34-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem.

Delmagyar.hu

A kisbuszban négyen, a személyautóban ketten utaztak. Az autó utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsból. Információink szerint a kisbusz Szeged irányába tartott, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a szembe jövő járművel

Frontális karambol Ásotthalom
Frontális karambol Ásotthalom: a ruzsai tűzoltók emelték ki a sérülteket a személyautóból. Fotó: Török János

Mentőhelikopter is érkezett az ásotthalmi balesethez

Fotók: Donka Ferenc

Frontális karambol Ásotthalomnál: tűzoltók mentették ki a sérülteket

A helyszínre mentők és két mentőhelikopter is érkezett, a sérülteket ellátták. A főút érintett szakaszát ideiglenesen teljes szélességében lezárták, így a forgalom csak lassan halad. A rendőrség szerint a helyszínelés akár két órán át is eltarthat, ezért a környéken közlekedők fokozott figyelemmel vezessenek.

Közlekedési baleset történt az 55-ös főúton

Fotók: Török János

 

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
