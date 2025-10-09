Teljes útzár az 55-ösön! Frontális ütközés bénítja a forgalmat Ásotthalomnál (galériával)

Frontális karambol Ásotthalomnál: tűzoltók mentették ki a sérülteket

A helyszínre mentők és két mentőhelikopter is érkezett, a sérülteket ellátták. A főút érintett szakaszát ideiglenesen teljes szélességében lezárták, így a forgalom csak lassan halad. A rendőrség szerint a helyszínelés akár két órán át is eltarthat, ezért a környéken közlekedők fokozott figyelemmel vezessenek.