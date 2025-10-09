Teljes útzár az 55-ösön! Frontális ütközés bénítja a forgalmat Ásotthalomnál (galériával)
Közlekedési baleset történt az 55-ös főúton, Ásotthalom térségében csütörtök reggel. Egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan a 34-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem.
A kisbuszban négyen, a személyautóban ketten utaztak. Az autó utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsból. Információink szerint a kisbusz Szeged irányába tartott, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a szembe jövő járművel.
Mentőhelikopter is érkezett az ásotthalmi balesethezFotók: Donka Ferenc
A helyszínre mentők és két mentőhelikopter is érkezett, a sérülteket ellátták. A főút érintett szakaszát ideiglenesen teljes szélességében lezárták, így a forgalom csak lassan halad. A rendőrség szerint a helyszínelés akár két órán át is eltarthat, ezért a környéken közlekedők fokozott figyelemmel vezessenek.
Közlekedési baleset történt az 55-ös főútonFotók: Török János
