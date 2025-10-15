Frontális karambol Makón
Két autó ütközött Makó belterületén.
Frontálisan ütközött két gépjármű Makón, a Vásárhelyi utca és a Búza utca kereszteződésénél.
Az esethez a makói hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Képeken mutatjuk a frontális makói karambolt – galériával
- Árokba hajtott és egy út melletti emlékhelynek csapódott egy autó – galériával
- Többször átpördült majd az oszlopnak csapódott autójával egy idős férfi – galériával
- Egy oszlopnak ütközött egy autó az 55-ös főúton
- Komoly baleset történt Szegeden, két autó ütközött össze
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre