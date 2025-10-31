október 31., péntek

Vádemelés

53 perce

Egy szentesi orvos csodaszerként hirdette az engedély nélküli injekciót – videóval

A rendőrség több helyszínen zajló akcióban számolta fel a Citonorm+ injekciókkal kapcsolatos illegális hálózatot. A gyógyszerhamisítás ügyében egy szentesi orvost és több társát is gyanúsítják.

Delmagyar.hu

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyonvédelmi Osztálya az NVSZ feljelentése alapján két éve folytat nyomozást a Citonorm+ nevű injekció ügyében. A 2018 óta Magyarországon forgalmazott készítményről kiderült, hogy nem rendelkezik engedéllyel emberi egészségügyi felhasználásra, így beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak számít.

Egy doktor ír egy lapra, gyógyszerhamisítás miatt vádolják.
Bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt nyomoznak a rendőrök. Fotó: Shutterstock

Bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt nyomoznak

A nyomozók az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást. A vizsgálat során beazonosították a feltételezett elkövetőket és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze ellenük.

A rendőrség szerint egy szentesi orvos és élettársa 2018 márciusában kezdte el forgalmazni a Citonorm+ injekciót, amelyet érelmeszesedés kezelésére ajánlottak. A vakcina alkotóelemei gyógyszernek minősülnek, ezért forgalmazásuk engedélyköteles. A páros a készítményt illegális csatornán keresztül, külföldről szerezte be, pontos összetétele pedig máig nem ismert.

Hálózatot építettek egészségügyi dolgozókból

A férfi halála után a nő másokat is bevont az illegális tevékenységbe: orvosokat, ápolókat és asszisztenseket, akik a készítmény beszerzésében és beadásában is részt vettek. Többször előfordult, hogy az injekciót jogosulatlan személy adta be. A készítményt weboldalon hirdették, de sok beteg ismeretségi alapon értesült a „csodaszerről”.

A KR NNI, az NVSZ és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közös akcióban, egyszerre 30 helyszínen tartott házkutatásokat és elfogásokat. 

A hatóságok 7070 ampulla Citonorm+ injekciót, betegelőjegyzéseket és több millió forintot foglaltak le, valamint külföldi valutákat is találtak.

Többen gyanúsítottak, a nyomozás folytatódik

Eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként. Őket az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegésével, gyógyszerhamisítással és kuruzslással gyanúsítják. Mindannyian tagadják a vádakat, és szabadlábon védekeznek.

A hatóságok figyelmeztetik a lakosságot

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ismeretlen eredetű, be nem vizsgált és engedély nélküli készítményeket ne vásároljanak. Ezek alkalmazása súlyos, akár életveszélyes következményekkel is járhat, különösen akkor, ha a beteg emiatt felfüggeszti a hivatalosan beállított kezelést.

