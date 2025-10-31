Egy szentesi orvos csodaszerként hirdette az engedély nélküli injekciót – videóval

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyonvédelmi Osztálya az NVSZ feljelentése alapján két éve folytat nyomozást a Citonorm+ nevű injekció ügyében. A 2018 óta Magyarországon forgalmazott készítményről kiderült, hogy nem rendelkezik engedéllyel emberi egészségügyi felhasználásra, így beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak számít.

Bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt nyomoznak a rendőrök. Fotó: Shutterstock

Bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt nyomoznak

A nyomozók az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást. A vizsgálat során beazonosították a feltételezett elkövetőket és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze ellenük.

A rendőrség szerint egy szentesi orvos és élettársa 2018 márciusában kezdte el forgalmazni a Citonorm+ injekciót, amelyet érelmeszesedés kezelésére ajánlottak. A vakcina alkotóelemei gyógyszernek minősülnek, ezért forgalmazásuk engedélyköteles. A páros a készítményt illegális csatornán keresztül, külföldről szerezte be, pontos összetétele pedig máig nem ismert.

Hálózatot építettek egészségügyi dolgozókból

A férfi halála után a nő másokat is bevont az illegális tevékenységbe: orvosokat, ápolókat és asszisztenseket, akik a készítmény beszerzésében és beadásában is részt vettek. Többször előfordult, hogy az injekciót jogosulatlan személy adta be. A készítményt weboldalon hirdették, de sok beteg ismeretségi alapon értesült a „csodaszerről”.

A KR NNI, az NVSZ és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közös akcióban, egyszerre 30 helyszínen tartott házkutatásokat és elfogásokat.

A hatóságok 7070 ampulla Citonorm+ injekciót, betegelőjegyzéseket és több millió forintot foglaltak le, valamint külföldi valutákat is találtak.

Többen gyanúsítottak, a nyomozás folytatódik

Eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként. Őket az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegésével, gyógyszerhamisítással és kuruzslással gyanúsítják. Mindannyian tagadják a vádakat, és szabadlábon védekeznek.

A hatóságok figyelmeztetik a lakosságot A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ismeretlen eredetű, be nem vizsgált és engedély nélküli készítményeket ne vásároljanak. Ezek alkalmazása súlyos, akár életveszélyes következményekkel is járhat, különösen akkor, ha a beteg emiatt felfüggeszti a hivatalosan beállított kezelést.