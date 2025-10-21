október 21., kedd

Három autó ütközött, az egyiknek kiszakadt a kereke a karambolban – galériával

Ketten sérültek meg, amikor három autó ütközött össze Üllés belterületén.

Delmagyar.hu

A piros színű gépkocsi a Dorozsmai úton haladt, amikor eddig ismeretlen okból áttért a másik sávba, és összeütközött a szemből szabályosan érkező szürke autóval, majd egy fekete színű gépkocsival is.

Három autó ütközött Üllésen. Fotó: Donka Ferenc

 Az ütközéstől a piros autó kereke kitört, de még így is tovább sodródott, mire meg tudott állni. Információnk szerint a szürke személyautóból egy férfit és egy nőt szállítottak el a mentők, míg a piros autót vezető fiatalember és a fekete kocsiban ülők nem sérültek meg. 

Három autó karambolozott Üllésen

Fotók: Donka Ferenc

A helyszínelés és a mentés miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt. Azt, hogy piros autó miért tért át a másik sávba, még vizsgálják.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

