Három autó ütközött, az egyiknek kiszakadt a kereke a karambolban – galériával

A piros színű gépkocsi a Dorozsmai úton haladt, amikor eddig ismeretlen okból áttért a másik sávba, és összeütközött a szemből szabályosan érkező szürke autóval, majd egy fekete színű gépkocsival is.

Három autó ütközött Üllésen. Fotó: Donka Ferenc

Az ütközéstől a piros autó kereke kitört, de még így is tovább sodródott, mire meg tudott állni. Információnk szerint a szürke személyautóból egy férfit és egy nőt szállítottak el a mentők, míg a piros autót vezető fiatalember és a fekete kocsiban ülők nem sérültek meg.