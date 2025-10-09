október 9., csütörtök

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Három autó ütközött a Felső Tisza-parton

Baleset Szegeden.

Baleset Szegeden, három autó ütközött csütörtök délután, a Felső Tisza-Parton. A helyszíni információk szerint egy személy könnyebben megsérült.

Baleset Szegeden a Felső Tisza-parton.
Baleset Szegeden: három autó ütközött. Fotó: DM

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a helyszínelés jelenleg is zajlik, félpályán halad a forgalom. A rendőrök arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a környéken.

