Három autó ütközött a Felső Tisza-parton
Baleset Szegeden.
Baleset Szegeden, három autó ütközött csütörtök délután, a Felső Tisza-Parton. A helyszíni információk szerint egy személy könnyebben megsérült.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a helyszínelés jelenleg is zajlik, félpályán halad a forgalom. A rendőrök arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a környéken.
