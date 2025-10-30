59 perce
Utoléréses baleset történt Hódmezővásárhely közelében: mentők érkeztek a helyszínre – galériával
Mentő is érkezett annak a közlekedési balesetnek a helyszínére, amely Hódmezővásárhely és Székkutas között történt Kútvölgy magasságában.
Baleset történt Hódmezővásárhely környékén. Értesüléseink szerint utoléréses baleset történt. Egy személyautó a 47-es főútról egy bekötő útra akart fordulni. A mögötte, érkező autós ekkor lassított. A lassító autó mögött haladt egy sötét színű Volkswagen, amely szinte fékezés nélkül belerohant a szinte már álló autóba.
Úgy tudjuk a Volkswagenben nem használták a biztonságtechnikai eszközöket ,ezért keletkezett a személyi sérülés. A mentők egy személyt szállított a kórházban a helyszínről.
Utoléréses baleset történt a 47-es főútonFotók: Donka Ferenc
