Betelt a pohár, rendőrök kapták el azt az ittas férfit, aki rendszeresen kiabált és padokat borított fel a kiskundorozsmai templomban. Ezután a polgárőrök fogják őrizni a templom kapuját.

Ittas férfi miatt kell őrizni a kiskundorozsmai templom kapuját. Fotó: Kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Templom Facebook-oldala

Ittas férfi zavarta meg a vasárnapi misét Kiskundorozsmán

Vasárnap este, október 26-án ismét megzavarták az esti misét a kiskundorozsmai templomban. A hívek elmondása szerint nem ez volt az első alkalom, hogy az ittas férfi felfordulást okozott – többször is kiabált és padokat borított fel.

– A templomban egy ittas állapotban lévő férfit találtunk, aki padokat döntögetett és zavarta a szertartást. Kivezettük az épületből, majd átadtuk a kiérkező rendőröknek – nyilatkozta lapunknak Virágh László, a Subasa, Sziksóstó és Öreghegy Polgárőr Egyesület elnöke. Hozzátette, hogy ezentúl minden vasárnap a templom bejáratánál fognak őrködni.

Polgárőrök vigyázzák a kiskundorozsmai templomot

– Szomorú, hogy idáig jutottunk, hogy már a templomot is őrizni kell. Ez az a hely, ahová az ember a hitét gyakorolni jár, nem pedig azért, hogy attól tartson, valaki szórakozásból botrányt okoz – fogalmazott a polgárőr. A hívek is megkönnyebbültek, hogy ezentúl lesz, aki figyel a rendre. Többen elmondták, hogy az utóbbi hetekben egyre nyugtalanabbul ültek be az esti misére, mivel a férfi rendszeresen visszatért és kiabálni kezdett. A közösség reméli, hogy a polgárőrök jelenléte visszatartó erőt jelent majd a férfivel szemben.

A fiatalnak valószínűleg szabálysértés miatt kell majd felelnie. Az üggyel kapcsolatosan felkerestük a rendőrséget, amit válaszolnak, megírjuk.