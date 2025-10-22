Átszakította egy kamion a szalagkorlátot az M5-ös autópályán

Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében – számolt be a katasztrófavédelem.

Fotó: DM

A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos és a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A balesetben érintett egy személyautó is, amely a sérült szalagkorlátnak ütközött. A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.