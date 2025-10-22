október 23., csütörtök

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

3 órája

Átszakította a korlátot, majd az árokban állt meg a kamion az M5-ösön – galériával

Címkék#m5#Balástya#szalagkorlát

Egy személyautó is érintett.

Delmagyar.hu

Ahogy korábban beszámoltunk róla átszakította egy kamion a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében.

Az árokban állt meg a kamion. Fotó: Donka Ferenc

A balesetben érintett egy személyautó is, amely a sérült szalagkorlátnak ütközött. A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.

Lehajtott az útról egy kamion az M5-ös autópályán

Fotók: Donka Ferenc

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

