Átszakította a korlátot, majd az árokban állt meg a kamion az M5-ösön – galériával
Egy személyautó is érintett.
Ahogy korábban beszámoltunk róla átszakította egy kamion a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében.
A balesetben érintett egy személyautó is, amely a sérült szalagkorlátnak ütközött. A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.
Lehajtott az útról egy kamion az M5-ös autópályánFotók: Donka Ferenc
