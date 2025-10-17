Navigációs hiba miatt történt kamionbaleset Hódmezővásárhelyen – galériával

Eltévedt egy magyar kamionos Hódmezővásárhely belterületén a navigációs rendszere rossz irányba fordította.

Telekommunikációs kábelba akadt az eltévedt kamion. Fotó: Donka Ferenc

A mellék utcába behajtva a Csalogány utcában beleakadt egy telekommunikációs kábelba, majd ennek következtében egy oszlopot kidöntve állt meg. A helyszínre rendőrök és tűzoltók vonultak ki, majd értesítették a szakembereket akik a helyszínre érkeztek és megkezdték a kár helyreállítását.