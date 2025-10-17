Eltévedt
Navigációs hiba miatt történt kamionbaleset Hódmezővásárhelyen – galériával
Egy eltéved kamionsofőr okozott felfordulást a hódmezővásárhelyi Csalogány utcában.
Eltévedt egy magyar kamionos Hódmezővásárhely belterületén a navigációs rendszere rossz irányba fordította.
A mellék utcába behajtva a Csalogány utcában beleakadt egy telekommunikációs kábelba, majd ennek következtében egy oszlopot kidöntve állt meg. A helyszínre rendőrök és tűzoltók vonultak ki, majd értesítették a szakembereket akik a helyszínre érkeztek és megkezdték a kár helyreállítását.
Eltévedt kamion okozott felfordulást HódmezővásárhelyenFotók: Donka Ferenc
