Kerékpárosok ütköztek össze Hódmezővásárhelyen, egyiküket kórházba kellett szállítani – galériával
Egy kerékpárost kórházba kellett szállítani miután egy másik biciklissel ütközött össze.
A mentő egy idős férfit szállított kórházba a helyszínről.
Értesüléseink szerint a kerékpárosok ütköztek. Az egyik a Bajza utca irányából közlekedett amikor a biciklisek előzni kezdték egymást. Az elöl haladó idős férfi későn észlelhette a mögötte előzni szándékozó fiatal biciklist, elévágott ,majd összeütközött azzal. Az idős férfi leesett járművéről, mentőt kellett hozzá hívni.
Kerékpárosok ütköztek össze VásárhelyenFotók: Donka Ferenc
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Nem mindennapi elismerést kapott a vármegyei rendőrség
- Képeken mutatjuk a frontális makói karambolt – galériával
- Frontális karambol Makón
- Árokba hajtott és egy út melletti emlékhelynek csapódott egy autó – galériával
- Többször átpördült majd az oszlopnak csapódott autójával egy idős férfi – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre