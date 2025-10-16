Kerékpárosok ütköztek össze Hódmezővásárhelyen, egyiküket kórházba kellett szállítani – galériával

A mentő egy idős férfit szállított kórházba a helyszínről.

Két kerékpáros ütközött össze Vásárhely belterületén.



Értesüléseink szerint a kerékpárosok ütköztek. Az egyik a Bajza utca irányából közlekedett amikor a biciklisek előzni kezdték egymást. Az elöl haladó idős férfi későn észlelhette a mögötte előzni szándékozó fiatal biciklist, elévágott ,majd összeütközött azzal. Az idős férfi leesett járművéről, mentőt kellett hozzá hívni.