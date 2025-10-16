október 16., csütörtök

Kerékpárosok ütköztek össze Hódmezővásárhelyen, egyiküket kórházba kellett szállítani – galériával

Egy kerékpárost kórházba kellett szállítani miután egy másik biciklissel ütközött össze.

A mentő egy idős férfit szállított kórházba a helyszínről.

Két kerékpáros ütközött össze Vásárhely belterületén. 


Értesüléseink szerint a kerékpárosok ütköztek. Az egyik a Bajza utca irányából közlekedett amikor a biciklisek előzni kezdték egymást. Az elöl haladó idős férfi későn észlelhette a mögötte előzni szándékozó fiatal biciklist, elévágott ,majd összeütközött azzal. Az idős férfi leesett járművéről, mentőt kellett hozzá hívni.

Kerékpárosok ütköztek össze Vásárhelyen

Fotók: Donka Ferenc

