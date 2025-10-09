Brutális látvány, hatalmas lángokkal égett egy autó – videóval, galériával

Csütörtökön este kigyulladt egy személyautó Hódmezővásárhelyen, a körhídon, a Szegedről Vásárhely felé vezető lehajtón. Többen is szemtanúi voltak. A jármű utasainak, két felnőttnek és egy gyermeknek még azelőtt sikerült kiszállniuk, mielőtt magasra csaptak a lángok. A tűzoltókat a család, illetve az arra közlekedők is értesítették – derült ki a HMVHELY Car Life Facebook oldalon közzétett bejegyzésből, ahol a kommentek között videókat is közzétettek a lángoló autóról.

Teljesen kiégett az autó. Fotó: Donka Ferenc

A katasztrófavédelem közleményéből kiderült az is, hogy a hódmezővásárhelyi tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a tüzet.