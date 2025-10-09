október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

35 perce

Brutális látvány, hatalmas lángokkal égett egy autó – videóval, galériával

Címkék#körhíd#személyautó#kiégett

Hárman utaztak az autóban.

Kovács Erika

Csütörtökön este kigyulladt egy személyautó Hódmezővásárhelyen, a körhídon, a Szegedről Vásárhely felé vezető lehajtón. Többen is szemtanúi voltak. A jármű utasainak, két felnőttnek és egy gyermeknek még azelőtt sikerült kiszállniuk, mielőtt magasra csaptak a lángok. A tűzoltókat a család, illetve az arra közlekedők is értesítették – derült ki a HMVHELY Car Life Facebook oldalon közzétett bejegyzésből, ahol a kommentek között videókat is közzétettek a lángoló autóról.

Teljesen kiégett az autó. Fotó: Donka Ferenc

A katasztrófavédelem közleményéből kiderült az is, hogy a hódmezővásárhelyi tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Teljesen kiégett egy autó Hódmezővásárhelynél

Fotók: Donka Ferenc

 

 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu