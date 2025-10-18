október 18., szombat

Tűzeset

3 órája

Hatalmas lángokkal égett egy motorolajat szállító kamion az M43-ason

Kamion gyulladt ki az M43-as autópálya, Makó felé vezető oldalán. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt.

Delmagyar.hu

Kigyulladt egy motorolajat szállító kamion az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél. 

kigyulladt kamionhoz vonultak a tűzoltók
Kigyulladt egy kamion az éjjel az M43-as autópályán. Fotó: katasztrófavédelem

Több egység érkezett a kigyulladt kamionhoz

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányításával a szegedi, hódmezővásárhelyi és makói hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, hat vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt, de sikerült megfékezni a terjedését. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik, a forgalom az érintett szakaszon lassan halad – írja a katasztrófavédelem

A helyszínen készült képek oldalunkon megtekinthetőek.

 

