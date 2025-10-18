Hatalmas lángokkal égett egy motorolajat szállító kamion az M43-ason

Kigyulladt egy motorolajat szállító kamion az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél.

Kigyulladt egy kamion az éjjel az M43-as autópályán. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

Több egység érkezett a kigyulladt kamionhoz

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányításával a szegedi, hódmezővásárhelyi és makói hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, hat vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt, de sikerült megfékezni a terjedését. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik, a forgalom az érintett szakaszon lassan halad – írja a katasztrófavédelem.