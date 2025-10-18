1 órája
Hatalmas lángokkal égett egy motorolajat szállító kamion az M43-ason
Kamion gyulladt ki az M43-as autópálya, Makó felé vezető oldalán. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt.
Kigyulladt egy motorolajat szállító kamion az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél.
Több egység érkezett a kigyulladt kamionhoz
A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányításával a szegedi, hódmezővásárhelyi és makói hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, hat vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt, de sikerült megfékezni a terjedését. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik, a forgalom az érintett szakaszon lassan halad – írja a katasztrófavédelem.
