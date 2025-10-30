október 30., csütörtök

Szegedi hírek

30 perce

Tízmilliárdos csalás miatt több tucat embert fogtak el, egy szegedi vállalkozás működtette a bűnhálózatot – videóval

A NAV pénzügyi nyomozói fagyasztóban rejtett 168 ezer eurót és egy milliárdos csalássorozatot is lelepleztek Szegeden. Több tucat embert állítottak elő. Az elfogásról videó is készült.

Delmagyar.hu

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói egy szegedi vállalkozás kiterjedt költségvetési csalássorozatát leplezték le. A cég jelentős értékben vásárolt mobiltelefonokat belföldi partnerektől, amelyeket szerb magánszemélyeknek adott tovább, kihasználva a külföldi utas áfás értékesítési szabályokat. A rajtaütés során 168 ezer euró készpénzt foglaltak le, amelyet a fagyasztóba próbáltak meg elrejteni a pénzügyőrök elől – derült ki a NAV közleményéből. 

költségvetés
Tíz milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a szegedi vállalkozás. Illusztráció: Shutterstock

A vizsgálat feltárta, hogy a vállalkozás több fedőcéget is működtetett, melyekkel a belföldi értékesítés kijátszására alkalmas számlázási láncokat építettek ki. A nyomozók tíz szervezett elkövetői kört azonosítottak, akik a csalárd ügyleteket koordinálták. A konstrukciót a NAV revizorai egy Békés vármegyei ellenőrzés során tárták fel.

Jelentős mennyiségű költségvetési csalás miatt több tucat embert fogtak el

A bűncselekménnyel okozott kár közel 10 milliárd forint, amelyből mintegy 2,5 milliárd forint értékben történtek lefoglalások – többek között ingatlanok, járművek, bankszámlák és készpénz formájában. A hatóság a művelet során 270 millió forint jogosulatlan áfa-visszaigénylést is megakadályozott.

A helyszíni kutatások során a pénzügyőrök több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak, emiatt a rendőrség is bekapcsolódott az ügybe.

Az országos akcióban 239 pénzügyőr vett részt, akik 50 helyszínen 38 személyt állítottak elő. A gyanúsítottakat különösen jelentős értékre elkövetett, bűnszervezetben megvalósított költségvetési csalással gyanúsítják. A Szegedi Járásbíróság 16 fő letartóztatását rendelte el.

