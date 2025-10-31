3 órája
Ez nem személyes használatra volt! Közel húszezer szál cigarettát találtak az autójukban
Egy alig húszéves sofőrt lepleztek le a NAV pénzügyőrei az M5-ösön, miután kopogtatással kiderült: több mint ezer doboz cigarettát rejtett a járművébe.
Kopogtatás leplezte le azt a húsz év körüli sofőrt, aki több mint ezer doboz cigarettát rejtett el járművében – derült ki a NAV közleményéből.
A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópályán, a lajosmizsei mérlegállomásnál állították meg a bolgár kisbuszt, amely egy trélert és azon egy másik járművet is szállított.
Kopogtatás után derült ki az igazság
Bár az utasok tagadták, hogy jövedéki terméket visznek, a kopogtatás gyanús hangja hamar lebuktatta őket. Az oldalfalak és az ülések mögül végül összesen 1 010 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint 2,5 millió forint értékben. A fiatal sofőr elismerte a cigaretta tulajdonjogát, de részleteket nem árult el. A hatóság jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indított eljárást, a férfi akár 3,6 millió forintos bírságra is számíthat.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!