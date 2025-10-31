Ez nem személyes használatra volt! Közel húszezer szál cigarettát találtak az autójukban

Kopogtatás leplezte le azt a húsz év körüli sofőrt, aki több mint ezer doboz cigarettát rejtett el járművében – derült ki a NAV közleményéből.

A pénzügyőrök kopogtatással jöttek rá a titokra, 2,5 millió forint értékben szállítottak cigarettát. Fotó: NAV

A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópályán, a lajosmizsei mérlegállomásnál állították meg a bolgár kisbuszt, amely egy trélert és azon egy másik járművet is szállított.

Kopogtatás után derült ki az igazság

Bár az utasok tagadták, hogy jövedéki terméket visznek, a kopogtatás gyanús hangja hamar lebuktatta őket. Az oldalfalak és az ülések mögül végül összesen 1 010 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint 2,5 millió forint értékben. A fiatal sofőr elismerte a cigaretta tulajdonjogát, de részleteket nem árult el. A hatóság jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indított eljárást, a férfi akár 3,6 millió forintos bírságra is számíthat.