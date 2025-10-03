A szegedi díler ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki – fotó

A 30 éves férfi Szegeden született, de ma már az ország több pontján is keresik a hatóságok. A díler neve többször is felbukkan a rendőrség adatbázisában, körözést és elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Aki felismeri a képen látható, körözés alatt álló Tóth Dánielt, az keresse a rendőrséget. Forrás: police.hu

Miért adtak ki körözést, elfogatóparancsot a szegedi férfire?

Tóth Dániel Szegeden született 1995. szeptember 2-án. Az első körözést a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya adta ki 2024. július 29-én, majd október 16-án a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya is elfogatóparancsot adott ki ellene. A Gyulai Törvényszék mindkét esetben kábítószer-kereskedelem miatt rendelte el az intézkedést.

Hogyan lehet segíteni a rendőrséget?

Hiába tett közzé a rendőrség körözési képet is, Tóth Dániel tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A hatóság a lakosság segítségét kéri: aki felismeri a férfit, hívja a 06/66/562-220-as számot, vagy tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen. Amennyiben névtelen szeretne maradni, akkor a Telefontanú zöldszámát (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívót is tárcsázhatja.