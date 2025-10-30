25 milliós körözött autót szűrtek ki a röszkei határnál
Egy német férfi 25 millió forintot érő Volkswagen Multivanjáról kiderült, hogy a német hatóságok körözik. Röszkén bukott le a körözött autó!
Egy német férfi egy Volkswagen Multivan típusú járművel érkezett a Röszke Autópálya Határátkelőhelyre csütörtök délelőtt, ahol a rendőrök az ellenőrzés során megállapították, hogy az autót a német hatóságok körözik.
Röszkén akadt fenn a körözött autó, lefoglalták a rendőrök
A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói a mintegy 25 millió forint értékű körözött autót lefoglalták, és megkezdték az ügy kivizsgálását.
