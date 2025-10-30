október 30., csütörtök

25 milliós körözött autót szűrtek ki a röszkei határnál

Egy német férfi 25 millió forintot érő Volkswagen Multivanjáról kiderült, hogy a német hatóságok körözik. Röszkén bukott le a körözött autó!

Delmagyar.hu

Egy német férfi egy Volkswagen Multivan típusú járművel érkezett a Röszke Autópálya Határátkelőhelyre csütörtök délelőtt, ahol a rendőrök az ellenőrzés során megállapították, hogy az autót a német hatóságok körözik.

A rendőrök Röszkén szűrték ki a körözött autót, egy 25 millió forint értékű Volkswagen Multivant. Fotó: Police.hu

Röszkén akadt fenn a körözött autó, lefoglalták a rendőrök

A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói a mintegy 25 millió forint értékű körözött autót lefoglalták, és megkezdték az ügy kivizsgálását.

