Közlekedési baleset

3 órája

Frontális karambol: személyautó és kisbusz ütközött össze az 55-ösön

Közlekedési baleset nehezíti a forgalmat Ásotthalom térségében.

Delmagyar.hu

Közlekedési baleset történt Ásotthalomnál. Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 34-es kilométerénél – írja a katasztrófavédelem. 

Közlekedési baleset Ásotthalomnál.
Közlekedési baleset történt Ásotthalomnál. Fotó: Ásotthalmi Hírmondó

Közlekedési baleset

A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. Információink szerint Szeged felé haladt a kisbusz amikor eddig ismeretlen okok miatt áttért a szembe sávba, ahol frontálisan ütközött egy személyautóval. A helyszínre mentő is érkezett a sérültekhez. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták. 

A helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek. Torlódás várható, emiatt lassú haladás lehetséges. A helyszínelés akár két órahosszáig is eltarthat – írja a Rendőrségi Útinformációs Rendszer. 

