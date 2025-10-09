Frontális karambol: személyautó és kisbusz ütközött össze az 55-ösön

Közlekedési baleset történt Ásotthalomnál. Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó az 55-ös főút 34-es kilométerénél – írja a katasztrófavédelem.

Közlekedési baleset történt Ásotthalomnál. Illusztráció: Shutterstock

Közlekedési baleset

A kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. Információink szerint Szeged felé haladt a kisbusz amikor eddig ismeretlen okok miatt áttért a szembe sávba, ahol frontálisan ütközött egy személyautóval. A helyszínre mentő is érkezett a sérültekhez. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.

A helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek. Torlódás várható, emiatt lassú haladás lehetséges. A helyszínelés akár két órahosszáig is eltarthat – írja a Rendőrségi Útinformációs Rendszer.