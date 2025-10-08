Baleset bénította meg a forgalmat Szegeden, busz és autó karambolozott

Közlekedési baleset történt Szegeden a Tisza Lajos körúton a Centrum közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint egy busz és egy személyautó ütközött. Információink szerint senki nem sérült meg. A helyszínen torlódásra kell számítani. Félpályás útzár mellett és rendőri forgalomirányítás mellett halad a forgalom. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek.

Közlekedési baleset történt Szegeden a Tisza Lajos körúton. Fotó: Karnok Csaba

Pótlóbuszok közlekednek a közlekedési baleset miatt

A baleset érinti a villamosforgalmat is. A Szent István tér és Klinikák / Anna kút és Kecskés/Vadaspark között pótlóbuszok közlekednek. Dugonics tér és Károlyi utca megállóhely Mind két irányban kimarad. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak. Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal, valamint a 8-as, 10-es trolibuszvonal – olvasható az SZKT Facebook-oldalán.

A forgalmi rend helyreállt

A Szegedi Közlekedési Kft Facebook-posztja szerint a forgalmi rend helyreállt valamivel 12 óra után. Ismét menetrend szerint közlekednek a járatok.