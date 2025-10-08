október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Baleset bénította meg a forgalmat Szegeden, busz és autó karambolozott

Címkék#forgalom#Centrum#baleset

Személyautó és busz ütközött a Tisza Lajos körúton. A közlekedési baleset miatt pótlóbuszok közlekedtek az érintett szakaszon.

Delmagyar.hu

Közlekedési baleset történt Szegeden a Tisza Lajos körúton a Centrum közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint egy busz és egy személyautó ütközött. Információink szerint senki nem sérült meg. A helyszínen torlódásra kell számítani. Félpályás útzár mellett és rendőri forgalomirányítás mellett halad a forgalom. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek. 

Közlekedési baleset történt Szegeden a Tisza Lajos körúton. Fotó: Karnok Csaba

Pótlóbuszok közlekednek a közlekedési baleset miatt

A baleset érinti a villamosforgalmat is. A Szent István tér  és Klinikák / Anna kút és Kecskés/Vadaspark között pótlóbuszok közlekednek. Dugonics tér és Károlyi utca megállóhely Mind két irányban kimarad. Előreláthatólag 10-15  perces vonali késések várhatóak. Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal, valamint a 8-as, 10-es trolibuszvonal – olvasható az SZKT Facebook-oldalán. 

A forgalmi rend helyreállt

A Szegedi Közlekedési Kft Facebook-posztja szerint a forgalmi rend helyreállt valamivel 12 óra után.  Ismét menetrend szerint közlekednek a járatok. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu