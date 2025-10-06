Baleset Szeged szívében – fotók a Londoni körút helyzetéről

Honlapunkon megjelent cikkben már tájékoztatst adtunk a balesetről, most képeken mutatjuk a helyszínt.

Torlibusz ütött el gyalogost a Londoni körúton. Fotó: Gémes Sándor

Az SZKT Facebook-oldala szerint az ütközés következtében a Bartók tér és Bakay Nándor utca között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak.