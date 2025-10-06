Ütközés
1 órája
Baleset Szeged szívében – fotók a Londoni körút helyzetéről
Ütközéssel indult a reggel Szegeden. Egy trolibusz ütött el egy gyalogost a Londoni körúton.
Honlapunkon megjelent cikkben már tájékoztatst adtunk a balesetről, most képeken mutatjuk a helyszínt.
Az SZKT Facebook-oldala szerint az ütközés következtében a Bartók tér és Bakay Nándor utca között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak.
Baleset történt a Londoni körútonFotók: Gémes Sándor
