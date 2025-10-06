Gyalogost gázolt egy trolibusz Szegeden – félpályán halad a forgalom

A Szegedi Rendőrségtől kapott információink alapján egy trolibusz ütött el egy gyalogost a Londoni körút 1. helyszínen, félpályás útzárra számítsanak az arra közelekedők. Tudomásunk szerint a gyalogos könnyebb sérüléseket szenvedett.

Baleset történt a Londoni körúton. Illusztráció: DM

Az SZKT felhívása szerint az ütközés következtében a Bartók tér és Bakay Nándor utca között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak.

A helyszínről készült képek itt megtekinthetők.