Baleset
1 órája
Gyalogost gázolt egy trolibusz Szegeden – félpályán halad a forgalom
Baleset történt a Londoni körúton, félpályás útzárra kell számítani.
A Szegedi Rendőrségtől kapott információink alapján egy trolibusz ütött el egy gyalogost a Londoni körút 1. helyszínen, félpályás útzárra számítsanak az arra közelekedők. Tudomásunk szerint a gyalogos könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az SZKT felhívása szerint az ütközés következtében a Bartók tér és Bakay Nándor utca között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak.
A helyszínről készült képek itt megtekinthetők.
