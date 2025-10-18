Frissítve – Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból – galériával

Kigyulladt egy 22 000 liter motorolajat szállító kamion pótkocsija az M43-as autópályán Szegednél, amikor szállítmányával Makó irányába haladt szombat hajnalban. Az égő kamionhoz a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányítása mellett a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a makói tűzoltók érkeztek ki, akik légzésvédelem használata mellett, hat vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek az aljnövényzetre is átterjedtek.

Az M43-as autópályán kigyulladt kamion 22 000 liter motorolajat szállított. Fotó: Donka Ferenc

Kamion gyulladt ki az M43-as autópályán

Úgy tudjuk, hajnal három óra körül az Olaszországból Románia felé tartó kamionnak – feltehetően műszaki hiba miatt – először a kereke gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a pótkocsira is. A sofőr azonnal félreállt és leakasztotta a pótkocsit, majd porral oltóval kezdte meg annak oltását. Közben értesítették a tűzoltókat, akik nagy erőkkel vonultak három városból. Az egységek hat vízsugárral tudták csak eloltani a tüzet.