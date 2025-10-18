október 18., szombat

Tűz az autópályán

4 órája

Frissítve – Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból – galériával

Címkék#m43#tűz#Szeged#autópálya

Hatalmas lángokkal égett egy kamion pótkocsija szombat hajnalban az M43-as autópályán. Az égő kamionhoz több tűzoltóegység sietett helyszínre.

Delmagyar.hu

Kigyulladt egy 22 000 liter motorolajat szállító kamion pótkocsija az M43-as autópályán Szegednél, amikor szállítmányával Makó irányába haladt szombat hajnalban. Az égő kamionhoz a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányítása mellett a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a makói tűzoltók érkeztek ki, akik légzésvédelem használata mellett, hat vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek az aljnövényzetre is átterjedtek. 

az égő kamion roncsa az M43-as autópályán oltás után
Az M43-as autópályán kigyulladt kamion 22 000 liter motorolajat szállított. Fotó: Donka Ferenc

Kamion gyulladt ki az M43-as autópályán

Úgy tudjuk, hajnal három óra körül az Olaszországból Románia felé tartó kamionnak – feltehetően műszaki hiba miatt – először a kereke gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a pótkocsira is. A sofőr azonnal félreállt és leakasztotta a pótkocsit, majd porral oltóval kezdte meg annak oltását. Közben értesítették a tűzoltókat, akik nagy erőkkel vonultak három városból. Az egységek hat vízsugárral tudták csak eloltani a tüzet. 

Motorolajat szállító kamion pótkocsija gyulladt ki az M43-on

Fotók: Donka Ferenc

A tűzoltók az utómunkálatok során visszahűtötték a pótkocsi rakományát, majd ezután lehetett csak megkezdeni a kamion műszaki mentését. A tűzesetben személyi sérülés nem történt, az M43-as autópálya ezen szakaszát több órára teljesen lezárták.

Frissítés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett tájékoztatása szerint mintegy 300 méteren folyt szét az olaj az autópálya területén. A kamion szállítmányát a mobil labor munkatársai azonosították be.

A tűz ellen 7 hivatásos egység 29 tűzoltója harcolt. A mentés és az utómunkálatok négy órán át tartottak.

tűzoltók oltanak hatalmas lángokkal égő kamiont egy autópályán
29 fő tűzoltó küzdött a hatalmas lángok ellen az M43-as autópályán. Fotó: Komáromi Attila/Makó HTP és Piti János/Tisza KMSZ – BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook

