Tűz az autópályán

59 perce

Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból – galériával

Hatalmas lángokkal égett egy kamion pótkocsija szombat hajnalban az M43-as autópályán. Az égő kamionhoz több tűzoltóegység sietett helyszínre.

Delmagyar.hu

Kigyulladt egy 22 000 liter motorolajat szállító kamion pótkocsija az M43-as autópályán Szegednél, amikor szállítmányával Makó irányába haladt szombat hajnalban. Az égő kamionhoz a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányítása mellett a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a makói tűzoltók ékeztek ki, akik légzésvédelem használata mellett, hat vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek az aljnövényzetre is átterjedtek. 

az égő kamion roncsa az M43-as autópályán oltás után
Az M43-as autópályán kigyulladt kamion 22 000 liter motorolajat szállított. Fotó: Donka Ferenc

Kamion gyulladt ki az M43-as autópályán

Úgy tudjuk, hajnal három óra körül az Olaszországból Románia felé tartó kamionnak – feltehetően műszaki hiba miatt – először a kereke gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a pótkocsira is. A sofőr azonnal félreállt és leakasztotta a pótkocsit, majd porral oltóval kezdte meg annak oltását. Közben értesítették a tűzoltókat, akik nagy erőkkel vonultak három városból. Az egységek hat vízsugárral tudták csak eloltani a tüzet. 

Információnk szerint a pótkocsi 22 000 liter motorolajat szállított. 

Motorolajat szállító kamion pótkocsija gyulladt ki az M43-on

Fotók: Donka Ferenc

A tűzoltók az utómunkálatok során visszahűtötték a pótkocsi rakományát, majd ezután lehetett csak megkezdeni a kamion műszaki mentését. A tűzesetben személyi sérülés nem történt, az M43-as autópálya ezen szakaszát több órára teljesen lezárták.

