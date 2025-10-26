október 26., vasárnap

Baleset

3 órája

Felborult egy autó Makó közelében: forgalmi akadályra kell számítani

Címkék#akadály#jármű#baleset

Felborult egy autó a 4434-es úton, Kövegy és Makó között.

Munkatársunktól

Baleset történt Makó és Kövegy között a 4434-es úton. A 75-76-os kilométer között egy autó borult fel, a helyszínre a makói hivatásos tűzoltók vonultak.

Makó tréségben felborult autó.
Felborult egy autó Makó térségében. Illusztráció: Shutterstock

A járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

A baleset helyszínéről készült képek megtekinthetők itt.

