Baleset
3 órája
Felborult egy autó Makó közelében: forgalmi akadályra kell számítani
Felborult egy autó a 4434-es úton, Kövegy és Makó között.
Baleset történt Makó és Kövegy között a 4434-es úton. A 75-76-os kilométer között egy autó borult fel, a helyszínre a makói hivatásos tűzoltók vonultak.
A járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
A baleset helyszínéről készült képek megtekinthetők itt.
