Baleset történt a 4434-es úton: így nézett ki a felborult autó a helyszínen

Honlapunkon megjelent cikkben már megírtuk a Makó és Kövegy között történt baleset részleteit. A két település között vezető 4434-es úton fordult tetejére egy autó.

A tetejére fordult egy autó Makó térségében. Fotó: Donka Ferenc

A baleset helyszínére a makói hivatásos tűzoltók vonultak ki. Információink szerint a járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett.