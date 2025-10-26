Felborult
47 perce
Baleset történt a 4434-es úton: így nézett ki a felborult autó a helyszínen
Makó és Kövegy között történt baleset a 4434-es úton.
Honlapunkon megjelent cikkben már megírtuk a Makó és Kövegy között történt baleset részleteit. A két település között vezető 4434-es úton fordult tetejére egy autó.
A baleset helyszínére a makói hivatásos tűzoltók vonultak ki. Információink szerint a járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett.
Tetejére fordult egy autó Makó és Kövegy közöttFotók: Donka Ferenc
