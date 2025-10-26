október 26., vasárnap

Felborult

47 perce

Baleset történt a 4434-es úton: így nézett ki a felborult autó a helyszínen

Makó és Kövegy között történt baleset a 4434-es úton.

Munkatársunktól

Honlapunkon megjelent cikkben már megírtuk a Makó és Kövegy között történt baleset részleteit. A két település között vezető 4434-es úton fordult tetejére egy autó.

Makó közelében borult fel egy autó
A tetejére fordult egy autó Makó térségében. Fotó: Donka Ferenc

A baleset helyszínére a makói hivatásos tűzoltók vonultak ki. Információink szerint a járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett.

Tetejére fordult egy autó Makó és Kövegy között

Fotók: Donka Ferenc

Hírlevél feliratkozás
