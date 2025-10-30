Brutális tempó Makón: 140-nel mértek be egy gyorshajtót

Lakossági jelzés érkezett a rendőrséghez, hogy egy jól ismert makói utcában rendszeressé váltak a gyorshajtások. Az ott élők – köztük kisgyermekes családok és idősek – aggódtak a biztonságuk miatt.

A rendőrök Makón mérték be a gyorshajtót, aki 140 km/h-val száguldott lakott területen, a makói gyorshajtás súlyos bírsággal végződött. Fotó: Police.hu

140-nel ment a makói gyorshajtó: a rendőrök nem kegyelmeztek

A rendőrök a bejelentést nem hagyták figyelmen kívül, és sebességellenőrzést tartottak. Ennek során egy sofőrt 140 km/h-val mértek be lakott területen, ami súlyos szabálysértésnek számít.

A makói gyorshajtás elkövetője 8 előéleti pontot és csaknem 470 ezer forintos bírságot kapott. A rendőrség arra figyelmeztet: a pillanatnyi száguldás nem ér annyit, mint egy emberi élet.