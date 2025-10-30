október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

18 perce

Brutális tempó Makón: 140-nel mértek be egy gyorshajtót

Címkék#rendőrség#makó#bírság

140-nel száguldott Makón, lakott területen!

Delmagyar.hu

Lakossági jelzés érkezett a rendőrséghez, hogy egy jól ismert makói utcában rendszeressé váltak a gyorshajtások. Az ott élők – köztük kisgyermekes családok és idősek – aggódtak a biztonságuk miatt.

makói gyorshajtás 140 km/h rendőrség sebességmérés bírság
A rendőrök Makón mérték be a gyorshajtót, aki 140 km/h-val száguldott lakott területen, a makói gyorshajtás súlyos bírsággal végződött. Fotó: Police.hu

140-nel ment a makói gyorshajtó: a rendőrök nem kegyelmeztek

A rendőrök a bejelentést nem hagyták figyelmen kívül, és sebességellenőrzést tartottak. Ennek során egy sofőrt 140 km/h-val mértek be lakott területen, ami súlyos szabálysértésnek számít.

A makói gyorshajtás elkövetője 8 előéleti pontot és csaknem 470 ezer forintos bírságot kapott. A rendőrség arra figyelmeztet: a pillanatnyi száguldás nem ér annyit, mint egy emberi élet.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu