Brutális tempó Makón: 140-nel mértek be egy gyorshajtót
140-nel száguldott Makón, lakott területen!
Lakossági jelzés érkezett a rendőrséghez, hogy egy jól ismert makói utcában rendszeressé váltak a gyorshajtások. Az ott élők – köztük kisgyermekes családok és idősek – aggódtak a biztonságuk miatt.
140-nel ment a makói gyorshajtó: a rendőrök nem kegyelmeztek
A rendőrök a bejelentést nem hagyták figyelmen kívül, és sebességellenőrzést tartottak. Ennek során egy sofőrt 140 km/h-val mértek be lakott területen, ami súlyos szabálysértésnek számít.
A makói gyorshajtás elkövetője 8 előéleti pontot és csaknem 470 ezer forintos bírságot kapott. A rendőrség arra figyelmeztet: a pillanatnyi száguldás nem ér annyit, mint egy emberi élet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- 25 milliós körözött autót szűrtek ki a röszkei határnál
- Átszakította a korlátot, majd az árokban állt meg a kamion az M5-ösön – galériával
- Átszakította egy kamion a szalagkorlátot az M5-ös autópályán
- Két autó csattant egymásnak Hódmezővásárhelyen – galériával
- Baleset lassítja a forgalmat a Tisza Lajos körúton