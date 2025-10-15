52 perce
Elektromos rolleren menekültek a tolvajok, miután kirabolták ismerősüket
Két mindszenti fiatal cigarettát kért ismerősüktől, majd ellopták mobiltelefonját.
Október 13-án két mindszenti fiatal kiarbolta egyik közös ismerősüket, előbb cigarettát kértek tőle, majd pedig elvették mobiltelefonját. A telefon megszerzése után a két tolvaj elektromos rollere pattanva menekült a helyszínről. A sértett futva próbálta utolérni a tolvajokat, de a kétkerekű jármű sebességével nem tudta felvenni a versenyt.
Hamar megtalálták a mindszenti fiatalokat
Az eseményeket után a bejelntés a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságra érkezett, ezt követően a rendőrök azonnal adatot gyűjtöttek, kutatást végeztek, és elemezték több környékbeli kamera felvételeit is, majd azonosították és felelősségre vonták őket. A körülbelül 150 ezer forint értékű zsákmánytól rövid időn belül megszabadultak a fiatalok, így azt nem kaphatta vissza a sértett.
