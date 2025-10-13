Kigyulladt
1 órája
Tűz ütött ki Sándorfalván: több vízsugárral dolgoznak a tűzoltók – frissítve
Egy műhely kapott lángra Sándorfalván a Brassói utcában.
Egy lakóház mögé épített műhely ég teljes egészében Sándorfalván, a Brassói utcában.
A lángok kezdenek átterjedni a főépületre. A helyszínen a szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a sándorfalvai önkéntes tűzoltók dolgoznak több vízsugárral.
Frissítés:
A tüzet 8 óra környékén sikeresen eloltották a tűzoltók.
A helyszínen készült képek itt láthatóak.
