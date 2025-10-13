Tűz ütött ki Sándorfalván: több vízsugárral dolgoznak a tűzoltók

Egy lakóház mögé épített műhely ég teljes egészében Sándorfalván, a Brassói utcában.

Egy műhely ég teljes egészében Sándorfalván. Illusztráció: Shutterstock

A lángok kezdenek átterjedni a főépületre. A helyszínen a szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a sándorfalvai önkéntes tűzoltók dolgoznak több vízsugárral.